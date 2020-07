Landsretten nedsætter straf for coronabid

Kvinden blev tidligere på året kendt skyldig i at have bidt sin nabo i hånden i deres fælles baggård under en uoverenstemmelse den 13. marts i år. Da episoden fandt sted, havde den 29-årige kvinde feber og hoste. Dagen inden var hun blevet testet for coronavirus på Slagelse Sygehus og ventede på svar.