Fra venstre ses Hanne Klarskov, filialdirektør i Sparekassen Sjælland Klaus Koksby Hansen og Hermann Hansen håber, at der bliver skaffet nok indsamlere i år til landssindsamling for Kræftens Bekæmpelse.Foto: Eva Lyng Johansen

Landsindsamling bliver anderledes i år

Kræftens Bekæmpelse er nu klar med ny dato for årets landsindsamling, som kommer til at foregå den 16. august.

Hanne Klarskov, kasserer i Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg samt kampagneleder for indsamlingen i Kalundborg by og Hermann Hansen, formand for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg, er spændte på dette års landssindsamling, som kommer til at være anderledes i år på grund af corona.