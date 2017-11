At blive valgt blandt 223 gode initiativer fra hele landet er en stor anerkendelse af hele grundidéen med Symb!, siger Louise Kolbjørn, stifter af Symb!

Landsdækkende pris til Symb!

Kalundborg - 16. november 2017 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med kun knap halvandet år bag sig har Symb! i Kalundborg formået at skabe en kreativ spirekasse for alle borgere, der ønsker at bidrage med idéer og input, som medvirker til at fremme det lokale engagement.

Det anerkender ejendomsmæglerkæden home nu med homePrisen og et kontant skulderklap på 5.000 kroner.

- At blive valgt blandt 223 gode initiativer fra hele landet er en stor anerkendelse af hele grundidéen med Symb! Jeg håber, at prisen vil sætte endnu mere spot på, hvordan Symb! bygger tværgående fællesskaber, styrker social inklusion og netværk mellem mennesker, siger Louise Kolbjørn, stifter af Symb!.

Symb! har månedligt holdt udsolgt folkekøkken med forskellige temaer, løst opgaver i Havnepark Kalundborg, holdt Nissecafe for børn, grillet ved musikskolens afslutningskoncert, været del af »Danmark spiser sammen« ude i kommunen, skabt et kreativt sy-værksted osv.

Ønsker et »Folkehus«

- Jeg ser frem til samarbejdet med Kalundborg Kommune i 2018, og jeg håber denne pris vil skabe endnu mere interesse for, hvordan Symb! som socialøkonomisk virksomhed kan skabe værdi, som både borgere, kommune og erhvervsliv kan profitere af, siger Louise Kolbjørn.

Symb! ønsker at drive et »Folkehus« for alle og pop-up steder i hele kommunen, hvor »vi skaber sammen« og har mere fokus på muligheder end på målgrupper.

- Home Kalundborg er stolte af, at vi i byen har nogle kreative ildsjæle, der på frivillig basis har skabt en forening, hvor man kan mødes på tværs af alder, interesser og grupperinger. En innovativ tænkende forening med gode og nytænkende ideer der bestemt er et aktiv for Kalundborg, siger Iben C. Nielsen, indehavere af home Kalundborg.

Mange kan lære af Symb!

Det er lige netop denne form for lokal nytænkning, engagement og stolthed, homePrisen ønsker at sætte i fokus og belønne. homePrisen er en landsdækkende pris, der giver et skulderklap til alt det, der gør en positiv forskel i lokalmiljøet. Det er borgerne i lokalsamfundene rundt om i Danmark, der har nomineret til homePrisen, og i år har home modtaget 223 nomineringer.

- Symb! er et helt enestående initiativ, og vi er glade for at kunne belønne nyskabelsen i Kalundborg. Der er rigtig meget godt, man i resten af landet kan lære af Symb!. For det første er der ikke tale om en snæver gruppe af initiativtagere, men en bred og evigt foranderlig størrelse. Endvidere er der ikke et enkelt formål. Tvært imod ser ethvert ønske næsten ud til at kunne blive opfyldt med de kræfter, der møder op for at løse opgaver og skabe oplevelser samt fællesskaber. Det er unikt, siger Mads Ellegaard, relationschef i home på vegne af dommerne.

Årets modtagere

Årets jury består af professor i oplevelsesøkonomi Christian Have, tv-vært fra »Landmand søger kærlighed« Lene Beier og relationschef i home Mads Ellegaard.

1. præmien og 30.000 kroner er gået til Lørslev Café & Kulturhus ved Hjørring, 2. præmien og 20.000 kroner gik til Ørsted Kro ved Randers og altså 5.000 kroner til Symb! for et helt særligt initiativ, Publikumsprisen på 10.000 kroner går til LykkeLiga (håndbold for udviklingshæmmede børn) med 7.000 stemmer.