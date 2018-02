Se billedserie Reerslevs natur er kendetegnet ved et bakket landskab. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Landsbyklynge: Ronkedor i downtown København

Kalundborg - 16. februar 2018 kl. 21:01 Af Martin Stokkebro Moestrup

I et bakket landskab i det sydøstlige hjørne af kommunen ligger Reerslev, kun et stenkast fra Sorø Kommune. Og også ret tæt på hovedstaden, hvis man spørger Jesper Boesen.

- Det tager kun en time til København. I mange andre storbyer i verden ville det nærmest være downtown, siger han.

Om det er det, der gør, at der på det seneste er flyttet en del børnefamilier til Reerslev er uvidst. Men byen har oplevet et skifte i forhold til for bare få år siden, hvor husene stod længe til salg.

- Vi har intet til salg i øjeblikket. Der er sket en kæmpe udskiftning over de seneste tre år, og jeg tror, jeg kan nævne seks spædbørnefamilier, der bor inden for seks minutter, siger Jesper Boesen.

Han har været formand for Reerslev Landsbylav siden dets oprettelse i 2003 og er nu blevet talsmand for landsbyklyngen De 5 ved Tissø. Egentlig så han dog gerne, at han blev vippet af pinden.

- Vi skal ikke bare sidde her som gamle ronkedorer. Men de nye er svære at få fat på. Vi er dog den eneste af landsbyerne i klyngen med en bestyrelse uden pensionister. Ikke at vi ikke kunne bruge pensionister, men det siger da noget, siger Jesper Boesen.

Et af målene med klyngesamarbejdet er at få sat gang i flere små projekter, og det kan blive en stor fordel i forhold til at få folk til at engagere sig mere, mener han.

- Jeg tror, folk i dag er mere villig til at se noget konkret. Derfor vil det være en styrke, hvis vi kan binde klyngen op på en stor fælles fortælling med stien rundt om Tissø som det oplagte bud.

Et sådan projekt vil sætte området på kommunelandkortet, mener Jesper Boesen.

- I dag kan vi da godt føle os lidt overset som lille landsby i udkanten af kommunen. Et sådan stort, konkret projekt ville skabe en historie, som omverdenen kan forstå, og en ramme, som vi kan lave nye projekter inden for, siger han.