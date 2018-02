Se billedserie På opslagstavlen på Buerup Forsamlingshus? ydermur kan man følge med i, hvad der sker af arrangementer. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyklynge: »Gode kommuner har liv på landet« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyklynge: »Gode kommuner har liv på landet«

Kalundborg - 15. februar 2018 kl. 19:55 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de allervarmeste fortalere for landsbyklyngen De 5 ved Tissø finder man i Buerup i form af beboerforeningens Dorthe Rasmussen. Hun har sommerhus ved Husby og Vedersø nord for Ringkøbing Fjord i Holstebro Kommune. Her har de også en landsbyklynge bestående af fem små landsbyer.

- Det er nogle små samfund meget lig vores og med nogle af de samme udfordringer i form af eksempelvis mange ældre borgere, fortæller Dorthe Rasmussen.

Hun er meget imponeret over, hvad landsbyklyngen i Vestjylland har ført med sig.

- Der sker simpelthen så meget på kryds og tværs derovre med fællesspisninger og så videre. Det fungerer rigtig godt, og de har skabt en indstilling af, at man ikke tænker i »jeg«, men i »vi«.

- Noget af det, der kendetegner en god kommune, er, at der er liv på landet. Jeg håber, at vi i vores klynge kan komme henimod et lignende fælles fodslag, siger hun.

Hun mener, at beboerforeningen godt kan blive bedre til at profilere sig selv.

- Vi oplever, at tilflyttere spørger, om det er påtvunget at betale til beboerforeningen. Det er jo fordi, det ikke er synligt nok, det der sker her. Folk kan ikke se, hvilket liv her er. Det skal vi blive bedre til at fortælle om, siger hun og fortsætter:

- Her er klyngen oplagt til at skabe en positiv fortælling om området. Og så synes jeg jo også, at det er noget, som for eksempel ejendomsmæglere burde fortælle om, når de skal sælge huse her, siger Dorthe Rasmussen.