Politiet var massivt til stede i Mullerup den 3. oktober sidste år, efter en adresse blev angrebet med en granat. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Landsby rystet af granatangreb: Forbindelse til flere alvorlige forbrydelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsby rystet af granatangreb: Forbindelse til flere alvorlige forbrydelser

Kalundborg - 22. april 2021 kl. 12:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk har afsat syv retsmøder til sagen om granatangrebet i Mullerup den 3. oktober sidste år. Tre er tiltalt i sagen, der begynder den 7. oktober.

Læs også: Tre fængslet for granatangreb

Godt et år efter at den lille landsby Mullerup tidligt om morgenen blev rystet af en kraftig eksplosion, får sagen nu et retsligt efterspil. Retten i Holbæk har afsat ikke mindre end syv retsmøder til sagen, hvoraf det første er sat til at finde sted den 7. oktober.

- Tre er tiltalt. De er dog ikke tiltalt for det samme, da de har spillet vidt forskellige roller i sagen, forklarer kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Granatangrebet har forbindelse til flere alvorlige forbrydelser, som er fundet sted i Kalundborg Kommune de sidste år. På adressen befandt sig således under angrebet en 46-årig mand og hans 33-årige samlever, og politiet er overbeviste om, at den 46-årige mand er målet for angrebet.

Samme mand blev året forinden udsat for et voldsomt økseoverfald på Ulstrupvej nær Gørlev, og afgav tilbage i august en vidneforklaring om økseoverfaldet, der var medvirkende til at få idømt en 33-årig mand med tilknytning til Bandidos en dom på tre et halvt års ubetinget fængsel.

Adressen er samtidig identisk med den, hvor en 29-årig mand tilbage i 2018 blev skudt og dræbt af tre endnu uidentificerede gerningsmænd.

Den 46-årige blev i øvrigt selv fængslet efter granatangrebet, da politiet i forbindelse med deres efterforskning fandt flere ulovlige våben på adressen, som den 46-årige erkendte tilhørte ham. Blandt andet et oversavet jagtgevær og en AK 47 riffel.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen i slutningen af november.

relaterede artikler

Tre anholdt for drabsforsøg med håndgranater 09. oktober 2020 kl. 10:10

46-årigt offer for granatangreb sendt bag tremmer 04. oktober 2020 kl. 13:36