Se billedserie Carl Jensen er glad for at være tilbage på Landbrugsskolen. Hans far ejer et landbrug, og han har selv været interesseret »siden fødslen«.

Landbrugselever tilbage på skolebænken

Kalundborg - 22. marts 2021 kl. 19:31 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Det summer af liv i kantinen på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor eleverne atter er vendt tilbage efter lang tids hjemmeundervisning.

Ved første øjekast kunne det virke som en helt almindelig skoledag, men tingene er ikke, som de plejer.

Ved indgangen til kantinen står spritdispensere, og på gangen er der opstillet fire håndvaske med tilhørende plakater, der guider eleverne gennem håndvasken, så hænderne bliver helt rene og coronafri. På gulvet sørger gule pile for at vise, hvilken vej eleverne skal gå for at forebygge smitte, og dørene er mærket med 'indgang' og 'udgang'.

Efterhånden, som eleverne bliver færdige med at spise, tager de deres mundbind på, afleverer tallerkenenerne og spritter hænderne af, inden de til sidst tager turen forbi de fire håndvaske på gangen og vender tilbage til klasselokalerne.

Eleverne er vendt tilbage som følge af aftalen om ekstra genåbning, der blandt andet lader afgangselever på ungdomsuddannelser vende tilbage til skolen med 50 procent fremmøde - det vil sige en uge på skolen og en uge hjemme - mens ikke-­afgangselever får lov at møde op til udendørs undervisning på skolerne én dag om ugen.

For at få lov til at møde op på skolen skal eleverne kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, og hver onsdag testes eleverne, når testcentret i Høng holder åbent.

Som en del af de forholdsregler, skolen har truffet for at passe på eleverne, ses eleverne kun med dem, de går i klasse med. Det gælder både i undervisningen, i kantinen og på værelserne.

Hidtil har undervisningen foregået hjemmefra over computeren, og for mange af eleverne er det første gang, de møder deres klassekammerater i virkeligheden.

Henrik Lysemose, der er forstander på skolen, fortæller, at det kan noget helt andet end at ses online:

- Det sociale er jo en stor del af det at gå her på skolen. Når eleverne starter, er hovedparten 16-17 år, så der sker rigtig meget i deres liv. Normalt ville vi glæde os over at se eleverne hygge sig i grupper, men tingene er bare anderledes nu, og eleverne ses kun med deres bobler. Heldigvis er de rigtig gode til at følge retningslinjerne, siger Henrik Lysemose.

Det har også været positivt for det faglige at få eleverne tilbage på skolen. For selvom underviserne har været gode til at planlægge alternativ onlineundervisning, og eleverne for eksempel har lært, hvordan man indstiller en plov og laver en servicegennemgang på en traktor, så har den praktiske undervisning, der normalt fylder meget på skolen, været en udfordring.

- Det er svært at tage traktorkørekort over Zoom, og vores elever kommer fra meget forskellige baggrunde, så det er ikke alle, der har en traktor derhjemme, de kan øve sig på, siger Henrik Lysemose. To af de elever, der netop er vendt tilbage til skolen i Høng, er 16-årige Carl Jensen og 17-årige Pelle Bruun, der begge går på grundforløb 2. De har delte meninger om onlineundervisningen, men de er enige om, at det er godt at være tilbage:

- Jeg har haft meget svært ved at fokusere, når undervisningen har foregået over computeren, og selvom vi har haft undervisning med vores nye klasse i en måneds tid, har vi endnu ikke rigtig kunnet se hinanden, fortæller Carl Jensen.

Pelle Bruun tilføjer:

- Jeg synes egentlig, hjemmeundervisningen har været OK, men det har været rigtig svært at opbygge forhold til sine nye klassekammerater online. Selvom vi først lige er kommet tilbage på skolen, synes jeg allerede, det er meget bedre.