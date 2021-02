Se billedserie Der blev lavet lagkage til den helt store guldmedajle, blandt andet hos familien Petersen, her ses 6-årig Emma (tv) og 9-årig Lærke. Privatfoto

Lagkagefest i Ubby

Kalundborg - 21. februar 2021 kl. 15:27 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

UBBY: Der blev i weekenden lavet lagkage til den helt store guldmedajle i forskellige familier ved Ubby. Intiativet skete på baggrund af FDF's 75 års jubilærum. Når de ikke kunne fejre jubliæumet sammen på grund af COVID-19, valgte FDF's formand og ledelsen, at familierne kunne makerere dagen derhjemme med deres egen lagkagefest.

- Jeg synes, det er et godt intiativ. Det er dejligt, at selvom vi ikke er sammen, så kan vi stadig fejre dagen hver for sig. Vi sender alle sammen billeder ind af lagkagerne. Det gør bare, at man stadig føler, at man er en del af FDF, siger Linda Petersen, der er leder for mellemklassen FDF, og mor til 6-årig Emma og 9-årig Lærke.

- Børnene synes, at det var rigtig sjovt, at man fik en pose med en masse forskellige ting, og så skulle de bare være kreative og lave en kage ud af det, siger hun.

I en anden familie var der også fuld gang i lagkagebagningen. Hos familien Lund havde 7-årig Maja og hendes veninde 7-årig Xenia Doktor lavet deres egen FDF-lagkage.

- Det er super fedt, at vi stadigvæk har mulighed for at fejre dagen, så man på den måde stadig kan føle sig som en del af et fællesskab. Samtidig føler man, at man stadig får noget ud af ens kontigent. Børnene har synes, det har været rigtig sjovt, siger Susanne Lund, der også er leder for mellemklassen FDF og mor til Maja Lund.

Susanne Lund og Linda Petersen har været i samme corona-boble og derfor stadig haft mulighed for at ses. Lagkagebagningen blev dog lavet hver for sig.