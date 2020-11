Foto: Per Christensen

I grupperne læste 6. klasseleverne Rune T. Kiddes eventyr op for hinanden, efter rollerne var blevet fordelt.Foto: Per Christensen

Læs som en dronning eller en baby

Firhøjskolen gik i august i gang med et tre-årigt indsatsområde i samarbejde med Kalundborg Kommunes læsekonsulent for at forbedre elevernes læsefærdigheder.