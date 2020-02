Flasken og de to breve, som blev fundet bag et køkkenskab på Kragerup Gods. Foto: Bjarne Robdrup

Lærlingens hilsen lå i flasken i 53 år

Nogle historier skal bare læses. Således har fundet af en gammel Fanta-­flaske bag et køkkenskab på Kragerup Gods fået flere end 250.000 klik og er delt over 3000 gange. Det var en håndværker, der tilfældigt fandt flasken, som indeholdt to små breve og afdækkede historien om en håndværkerlærling, som sammen med en snedkersvend i 1966 lagde posten ned i Fanta-flasken, som derefter blev gemt bag skabet. Der skulle gå over end 53 år, før flasken blev fundet.