Lærling bag fin pris til Høng-firma i dag

Kevins begrundelse

- Kevin har været i lære i Dansk Plejeteknik A/S siden 13. april 2019 og beskriver en læreproces med rigtig mange innovative facetter, blandt andet ved at støtte en god idé med udvikling af 3D-værktøjer og indkøb af printere til brug i processen. Vi har i udvælgelsen lagt vægt på, at Dansk Plejeteknik A/S har støttet og sparret med eleven fra idé til det endelige produkt var færdig­udviklet. At produktet er til gavn for både virksomhed og kunder understreger den innovationskraft og faglighed, der kendetegner både elev og virksomhed. Værktøjet bruges til at producere prototyper, der bliver tilpasset produktionen af en komponent specifikt til kundens behov, og som afprøves før endelig produktion. Dermed reduceres spild i virksomheden og sikrer konkurrencedygtige priser til gavn for Dansk Plejeteknik A/S og deres kunder.