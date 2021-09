Lone Varming, formand for Kalundborg Lærerkreds, er lettet over at inklusionsmidlerne fra folkeskolen ikke skal dække udgiftsstigning på specialområdet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lærerkredsformand lettet over inklusionsmidler bevares Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lærerkredsformand lettet over inklusionsmidler bevares

Kalundborg - 23. september 2021 kl. 20:11 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Formand for Kalundborg Lærerkreds Lone Varming er lettet over, at det ikke er inklusionsmidlerne i folkeskolen, som skal bruges til at dække udgiftshullet på 11 millioner kroner om året på specialområdet, hvilket var et de forslag som var i spil i forbindelse med budgettet for 2022-2025.

Den markante stigning skyldes, at fem børn er blevet visiteret til specialbørnehaven Lærkereden, mens 45 børn er visiteret til inklusionscentre eller specialskoler i Kalundborg Kommune i 2021-2022.

24 ud 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen er med i budgetforliget for 2022-2025, altså Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, mens SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste står udenfor budgetforliget.

I pressemeddelelsen fra budgetpartierne står: »Et stort emne i årets budgetlægning har været, at en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til et mere specialiseret tilbud. Skolerne har i sin tid fået tildelt i omegnen af 25 millioner kroner ekstra til at inkludere flere elever fra netop de specialiserede tilbud, og nu flyttes en del af eleverne tilbage, men hvor meget af økonomien skal så følge med eleverne? Partierne bag budgetaftalen har prioriteret et løft i normalskolen, og har derfor valgt at lade alle »inklusionsmidlerne« forblive på skolerne til brug for et generelt løft af folkeskolerne. Det betyder, at vi prioriterer 10,665 millioner kroner årligt til den omtalte flytning af børn til mere specialiserede tilbud«.

- Hvis man fjernede inklusionsmidlerne fra folkeskolen, ville det være svært at drive skolerne. At man så kalder det et løft af folkeskolen, synes jeg, er en tilsnigelse, siger Lone Varming.

Hun er tilfreds med at folkeskoleområdet får yderligere 0,75 millioner kroner til udbygning af to-lærer ordningen for 1. og 2. klassetrin til i alt 2,55 millioner kroner årligt.

- Det er rigtig godt, siger hun.

Derudover gøres forsøget med »turboforløb« i dansk og matematik permanent for udskolingselever, da det har været en succes. Alle elever, der har deltaget i forløbet, har nu bestået fagene med et flot resultat. Det koster en halv millioner kroner årligt.

Det fremgår også, at der skal laves en ny ressourcetildelingsmodel for folkeskole, inklusionscentre og specialskoler, som skal tage højde den øgede efterspørgsel på pladser i inklusionscentre og specialskoler.

- Jeg synes, at det er en god idé at få ændret den nuværende model, som knytter sig meget til elevtallet. Den fungerer ikke så godt, siger hun.

Hun kunne også godt ønske sig, at skolerne var blevet tilgodeset i anlægsbudgettet.

- Det mangler vi virkelig, siger hun.