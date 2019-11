Det vil gå ud over elevernes muglighed for at lære, når blå blok med budget 2020-23 vil spare 5. mio. kr. på inklusionen, lyder det fra formanden i Kalundborg Lærerkreds. Foto: Thomas Olsen

Lærerformand: Spareøvelse vil gå ud over eleverne

- De elever som før var i et specialtilbud, og som nu er i almenskolen, de har udfordringer lige meget hvor de er, lyder det fra formand i Kalundborg Lærerkreds Karen Sørensen, der ærgrer sig over, at blå blok, ifølge deres budgetaftale for 2020-23, vil spare 5. mio. kr. årligt på inklusionsområdet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her