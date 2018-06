Skoleleder på Buerup Skole Heidi Schønberg kan fra næste skoleår sige goddag til tre nye fastansatte lærere, der alle er læreruddannede. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lærere vil gerne Buerup: 36 søgte job

Kalundborg - 10. juni 2018 kl. 15:23 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra næste skoleår har Buerup Skole tre nye fastansatte lærere. Alle tre læreruddannede og udvalgt blandt 36 ansøgere. Læreruddannede lærere hænger ellers ikke på træerne i Kalundborg Kommune, hvilket blandt andet er grunden til, at kommunen samarbejder med organisationen Teach First om at give akademikere lærerkompetencer.

Kalundborgs kompetencedækning, der dækker over antallet af lærere med undervisningskompetence i det fag, de underviser i, lå i skoleåret 2016/2017 på 75,4 procent. Det var tredjelavest på landsplan.

Heidi Schønberg, skoleleder på Buerup Skole, fornemmer, at tingene er ved at ændre sig.

- Jeg tror, det er ved at vende i kommunen. Det hører jeg også fra mine kolleger, der endda melder om uopfordrede ansøgninger fra læreruddannede, siger hun.

Hun oplyser, at fem af de 36 ansøgere ikke havde en læreruddannelse, 14, var akademiske Teach First-kandidater, mens de resterende 17 var læreruddannede.

- Jeg tror, at lærerne begynder at tilvælge Kalundborg Kommune, og jeg håber, vi er ved at få vendt en kedelig tendens, siger hun.

Andreas Rasch-Christensen er ekspert i folkeskolen og ph.d. og forsknings- og udviklingschef på Via University College. Han glæder sig over udviklingen på Buerup Skole, men ser ikke en tendes til, at de læreruddannede søger længere væk for at få job (læreruddannelserne nærmest Kalundborg ligger i Roskilde og Vordingborg, red.).

- Enhver tendens i den retning er utrolig glædelig, men jeg kan ikke umiddelbart forklare det. Der er eksempelvis ikke fordi, der uddannes flere lærere, så de presses til at søge job længere væk fra deres uddannelsessted, siger han.

Heidi Schønberg fremhæver flextidsaftalen mellem Kalundborg Lærerkreds og Kalundborg Kommune, som noget ansøgerne lagde vægt på, da de søgte job.

- Der blev spurgt til, om vi har fuld tilstedeværelse. Det vil sige, om man skal tilbringe alle sine arbejdstimer på skolen. Her gør flextidsaftalen en forskel, da den betyder, at lærerne kan bruge nogle af sine timer i hjemmet, eksempelvis på forberedelse, siger skolelederen.

Buerup Skoles størrelse kan også spille ind, tror hun.

- Vi kan tilbyde det nære og trygge miljø med god mulighed for tværfaglighed. Det er nemmere at arbejde sammen på tværs af klasser og faglighed på en mindre skole, siger hun.

Andreas Rasch-Christensen er enig, men man kan også vende den om.

- Omvendt er en af fordelene ved de store skoler, at man kan skabe et stærkt fagligt samarbejde inden for enkeltfagene, fordi der for eksempel vil være flere matematiklærere ansat på samme skole. Så det handler lidt om øjnene der ser i forhold til, hvad der er attraktivt, siger han.