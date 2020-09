Den 1. oktober tiltræder Lone Warming som ny formand for Kalundborg Lærerkreds. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lærere skal have mere indflydelse på skolen

Kalundborg - 09. september 2020

Den 1. oktober overtager den 59-årige Lone Warming stafetten fra Kalundborg Lærerkreds mangeårige formand Karen Sørensen.

- Det bliver ikke nogen nem opgave at skulle løfte arven efter Karen. Det er nogle kæmpestore fodspor, en ny formand skal forsøge at fylde ud, siger Lone Warming.

Til hverdag bor og arbejder hun i Høng.

- Jeg flyttede til Høng med min familie i 1987. De første 18 år arbejde jeg på Høng Privatskole. I 2005, da mine børn forlod skolen, fik jeg arbejde på Høng Skole. I starten havde jeg ansvaret for skolebiblioteket, men da skolens tillidsrepræsentant gennem 25 år stoppede i 2011, blev jeg opfordret til at tage over, fortæller hun.

Relativt kort tid efter fik Lone Warming sin ilddåb, da de danske lærere blev lockoutet i 25 dage.

- Det var en træls oplevelse. Man trampede hen over os. Omvendt var det også en hel måned, hvor hele min hverdag var dedikeret til det faglige arbejde. Lockouten blev også mit første møde med lærerkredsen, og året efter ringede Karen Sørensen mig op, og spurgte ,om jeg ikke havde lyst til at være med i kredsens bestyrelse, fortæller hun.

Lone Warming var på det tidspunkt ikke fremmed for det politiske arbejde. Hun havde i fem år siddet i Kommunalbestyrelsen for SF i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

- Det passede ikke til mit temperament. Det er knaldhårdt at være kommunalpolitiker, man skal vide noget om stort set alt, og folk er hurtige til at dømme en ude. Jeg har meget stor respekt for dem, der er villige til at bruge deres tid på politik, men en periode var nok for mig, siger Lone Warming.

Det faglige arbejde passede bedre til hende.

- Her fik jeg lov til, at dedikerer mig til et område, som jeg virkeligt havde en masse viden om, og jeg kunne gøre en forskel i min egen og mine kollegaers hverdag, siger hun.

Blandt de mest akutte opgaver, som venter den nye formand, bliver en af de første opgaver den nye arbejdstidsaftale KL og Lærernes Centralorganisation har indgået.

- Aftalen blev godkendt af et flertal af medlemmerne i vores lærerkreds, men en tredjedel stemte imod. Det bliver min opgave, at sørge for at vi alle kan finde fælles fodslag fremadrettet, siger Lone Warming.

Den nye formand ser også gerne, at Kalundborg Kommune bliver bedre til at tage lærerne med på råd.

- Vi har generelt et godt samarbejde med kommunen, men alt for ofte bliver lærerne glemt, når der skal træffes beslutninger, der berører skolerne, undervisningen og vores hverdag. Vi vil have indflydelse på de beslutninger, der træffes omkring folkeskolen, siger formanden.