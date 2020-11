Længe ventet cykelsti kommer næste år

Cykelstier anlægges sjældent fra den ene dag til den næste. Oftest går der år, fra ønsket om en vejføring for bløde trafikanter, fødes - og til beslutningen om at etablere den.

Sådan er det også på vejstræknkningen mellem Kirke Helsinge og Drøsselbjerg via Mullerup - rute 277 - i den sydvestligste del af Kalundborg Kommune. Ønsket om at anlægge en cykelsti på strækningen dukkede op allerede, mens egnen var en del af Gørlev Kommune.

Det forholder sig således, at der på investeringsoversigten for i år, for 2021 og 2022 samlet set er afsat et rådighedsbeløb på 10,27 millioner kroner til anlæg af en cykelsti mellem de to mindre byer. De godt 10 millioner kroner er fordelt med 1,0 million kroner i 2020, 7,27 millioner kroner i 2021 og de resterende to millioner kroner i 2022.