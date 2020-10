Lækre kager er fremtiden

Hun oplever dagligt et flow af kager over disken - eksempelvis fine walesboller med cremefyld og chokoladeskildpadde på toppen. Den er ny i kagedisken og vækker jubel hos mange kunder. En eftertragtet lækkerbisken som skaber travlhed i bageriet. Det samme gør de nye tapas-kager i ministørrelse.

Og hun glæder sig til at komme i gang med den finere bagekunst og dyrke kreativiteten. Pernille er et kendt ansigt i bageriet. Hun blev udlært i 2018 som bager med en flot guldmedalje, og har blandt andet kreeret det velsmagende Talentbrød, som sælges i Kvickly.

Der kan bages kage til fødselsdag, bryllup, dåb, konfirmation og studentergilde. Kransekage til receptioner og nytår er også specialiteter i det store bageri. Og der er mere inspiration at hente for Instagram-brugere på adressen Kvickly.kalundborg , hvor Cecilie og Pernille er flittige til at poste billeder fra bageriet. Brød og kager kan også købes via den nye hjemmeside, som Kvickly Kalundborg netop har etableret. Adressen er kvicklykalundborg.dk