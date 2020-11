Julia Kjærulff i gang med at hakke peberrod i køkkenet. Fotos: Claus Sørensen

Lækkerier: Her bliver folk forkælet af to kokke

Selv om året i år har været meget anderledes end de fleste andre år, så er de to kokke på stedet i gang fra morgenstunden. Der holdes åbent som sædvanlig, og menukortet byder på et stort udvalg af muligheder. Men der er ikke nær så travlt, som der har været, før coronaen bankede på.

- Der har været rigtig mange sommerhusgæster. Flere, end der plejer. Mens mens det sædvalgvis er et mix af danskere, mange tyskere og en hel del amerikanere og hollændere, så har det i år primært været danske turister, der har bænket sig og fået lækkerier på bordet på Gisseløre.

Ude i køkkenet har de to kokke - Julia Kjærulff og Roger Wormand - travlt.

- Jeg har da ærgret mig og været i dårligt humør undervejs. Men situationen er jo, som den er. Jeg vil ikke ødelægge mit gode humør ved at gå og rase, siger Julia Kjærulff, som også er ejer af restauranten.

Humøret i køkkenet og restauranten fejler da heller ikke noget. Det fornemmer vi tydeligt under vores besøg.

- Vi håber, det slår rigtig godt an. Vi skal meget gerne indhente noget af det, der er gået tabt, fordi vi ikke har haft så mange selskaber. Det vil være godt, inden vi - som alle andre år - holder lukket i januar og februar, siger Simon Wittrock.

Her i denne uge har Restaurant Gisseløre taget hul på sin julefrokost. Den fås i to versioner: Én julefrokost for gæster, der kommer og vil spise på stedet. Og en julefrokost ud af huset.