Læger går hver til sit fra april

De fandt sammen i 2009, men efter 12 gode og lærerige år har de besluttet at fortsætte i hver deres praksis fra næste forår.

- Vi vil glæde os til fortsat at tage os af vores patienter på vanlig vis, siger de i en fælles pressemeddelelse:

Patienterne vil få mulighed for selv at vælge, om man fremover vil være tilknyttet læge Claus Bache eller læge Christina Møller.

Først i det nye år vil Regionen informere patienterne om lægevalget via e-Boks eller pr brev.

De to læger føjer til, at klinikkerne fortsat vil være lukket for tilgang af nyt patienter.