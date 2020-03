Lægemissionærer i Indien

Det er Ditlev Bache, der fortæller om sine forældres engagement som lægemissionærer i Indien i 1949-56. Hvad var de rundet af, hvad fik dem til at rejse ud på en idealistisk mission i tiden efter 2. verdenskrig og hvilken betydning fik det for ham selv, at vokse op i missionærhjemmet og på Den Danske Kostskole i Sydindien.