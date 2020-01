Peter Jacobsen må skyde en hvid pil efter et sundhedhus i Kalundborg, hvor læger kunne leje sig ind. Ældre- og sundhedsformanden havde ellers håbet at kopiere en model fra Sønderborg, som med succes har skaffet læger til et sådant sundhedshus i Gråsten. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Lægemangel: Gråsten-model droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lægemangel: Gråsten-model droppet

Kalundborg - 28. januar 2020 kl. 10:50 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Region Sjælland formentlig til efteråret åbner en såkaldt nærklinik i Kalundborg, bliver det en regionsklinik og ikke en del af et større sundhedshus. Det står klart, efter et møde mellem Kalundborg Kommune og regionen mandag eftermiddag.

- Det bliver regionen, der etablerer og driver klinikken og ansætter læger for regionens penge.

Sådan siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i kommunen efter mødet. Et nyt sundhedshus med læger og andre professionelle aktører i sundhedsbranchen som eksempelvis kiropraktorer eller fysioterapeuter var ellers drømmen for Peter Jacobsen.

Sidste år var han og kommunens direktør for sundhedsområdet, Søren Ole Sørensen, på besøg i Gråsten i Sønderjylland. Her er Sønderborg Kommune og Region Syddanmark gået sammen om og har etableret netop et sådant sundhedshus, hvor blandt andre læger lejer sig ind i huset.

På den måde slipper lægerne for en stor del af de ekstra opgaver, der er forbundet med at skulle drive egen almen praksis som eksempelvis at sørge for rengøring, sekretærfunktion og lignende. I dag ønsker flere nyuddannede, praktiserende læger nemlig at kunne nøjes med/fokusere på arbejdet med patienterne og ikke bruge tid på alt det ekstraarbejde, der ligger i at drive selvstændig lægevirksomhed.

Læger sagde nej Som Sn.dk beskrev i lørdags har de lokale læger dog takket nej til et sådant sundhedshus. Peter Jacobsen havde ellers håbet, at kommunen og lægerne sammen kunne præsentere ideen om sundhedshuset på gårsdagens møde med regionen, men sådan gik det altså ikke.

- Gråsten-modellen er død for nu, konstaterer Peter Jacobsen.

Nyt møde i marts Regionen har meldt ud, at den kommende nærklinik skal etableres i Kalundborg til efteråret, og på mødet i går kom man ikke en åbningsdato meget nærmere.

- Udmeldingen var, at de fokuserer på at åbne den første nærklinik i Nakskov (på Lolland, red.) den 1. marts. Derfor aftalte vi også, at vi tager et nyt møde med dem til marts for at høre nærmere om planerne for Kalundborg og for at høre, om der er noget, kommunen kan være behjælpelige med, siger Peter Jacobsen.

Ekstra mulighed En række af de praktiserende læger i kommunen er godt oppe i årene, men der er ikke borgere i Kalundborg, der decideret står uden læge, så spørgsmålet er, hvem lægerne i den kommende nærklinik skal betjene.

- Det er rigtigt, at der ikke er nogle ydernumre ledige i Kalundborg, men vi har en del læger, der har nået en alder, hvor de kan vælge at gå på pension, så det bliver en god sikkerhed. Ellers giver det borgerne i Kalundborg en ny mulighed, når de skal vælge læge.

- Alt i alt synes jeg, at det tegner lovende i forhold til at sikre lægedækningen i Kalundborg, og det er det vigtigste, siger udvalgsformanden.