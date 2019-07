(Fra venstre) Kirsten Kristensen, Belinda Berner og Morten Schønemann foran Lægernes Hus i Gørlev. De 1.400 patienter, der per 1. august flyttes til Nordic Medicare, fik tirsdag besked per e-boks. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Lægehus må sige farvel til 1.400 patienter

1.400 patienter hos Lægernes Hus i Gørlev bliver per 1. august i stedet patienter hos Nordic Medicare, ligeledes i Gørlev. Lægehuset har ikke selv noget med udvælgelsen af patienterne at gøre. Det er Region Sjælland, der har udvalgt de 1.400, men det bliver efter kriteriet sidst ind, først ud.

