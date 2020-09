Lade udbrændte

Tirsdag aften klokken 20.15 modtog Vestsjællands Brandvæsen et alarmopkald om en brand, der var udbrudt i en lade ved en gård på Røsnæsvej.

- I laden var der opbevaret halm samt flere maskiner, og det var en større opgave for brandfolkene at få ilden under kontrol.