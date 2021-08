LOF har masser at byde på i ny sæson

Lørdag den 14. august forsvandt alle de restriktioner, aftenskolen har været pålagt. Det vil sige, at der ikke er krav om, at deltagerne skal kunne fremvise et coronapas.

- Afstand og tryghed måles ikke altid i centimeter. Selvom der ikke længere er krav om en bestemt afstand mellem deltagerne, vil mange være tryggest ved, at underviseren sørger for, at det er muligt at holde god afstand til hinanden. Det er LOF's opgave at sikre, at alle føler sig trygge ved at deltage i vores aktiviteter. Det vil vores dygtige undervisere være opmærksomme på og hjælpe med, siger Karina Vincentz