Soad Taha holder den 4. marts i Kalundborg foredraget, »Fra Libanon til Lærkevej«. Privatfoto

LOF: Fokus på integration

Kalundborg - 12. februar 2020 kl. 15:37 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOF vil som ansvarligt oplysningsforbund sætte en række initiativer i gang i 2020, der understøtter integrationsindsatsen. Det er LOF's opfattelse, at den gode integration sker, hvor mennesker mødes på tværs af forskellige kulturer i et meningsfuldt fællesskab.

- Her ser vi aftenskolen som et oplagt mødested for sådanne aktiviteter, siger formanden for LOF's bestyrelse Bente Andersen, som fortsætter:

- Vi har i sidste halvdel af 2019 haft mulighed for, at fordybe os i den indsats, vi nu skal til at tage hul på efter vores årsmøde den 26. februar, og vi glæder os meget til at komme i gang med denne vigtige indsats. Men vi er også klar til at præsentere helt konkrete initiativer.

Onsdag den 4. marts klokken 19 lægges der nemlig ud med et foredrag med Souad Taha, som hedder »Fra Libanon til Lærkevej«. Dette arrangement holdes i Kalundborg Hallerne og er arrangeret i fællesskab med Kalundborg Bibliotek

Souad Taha har palæstinensisk baggrund og kom til Danmark med sin familie i 1984. Til daglig arbejder hun som dagplejemor og er derudover engageret i frivillige projekter, hvor hun blandt andet har vundet en pris for sit frivillige arbejde med integration af de nytilkomne flygtninge i Egedal Kommune som bindeled mellem de syriske flygtninge og lokale arbejdspladser og hjem. Derudover har hun i samarbejde med dansk flygtningehjælp vejledt flygtninge på Sjælsmark.

Souad Taha er mor til fire, og sammen med familien blev hun landskendt i DR2-serien »Familien fra Lærkevej«.

Som tilhører får man hele pakken om alt lige fra krig til kærlighed, forskelle på børneopdragelse og i det hele taget den kulturelle omvæltning, der er ved at komme til et helt nyt land.

Dette foredrag er startskuddet til, at LOF Nordvestsjælland tager fat på at fremme integrationen i de to kommuner Kalundborg og Odsherred.

- Der ligger en lang række planer, tanker og overvejelser, som bestyrelsen og jeg har arbejdet med det seneste halve år.

- LOF søger i den forbindelse interesserede, frivillige og samarbejdspartnere, der vil være med at løfte denne opgave.

- Vi vil i den kommende tid opsøge relevante samarbejdspartnere og invitere os selv på et kaffemøde, siger skoleleder Karina Vincentz.