LO: - Husk de unge uden uddannelse

Kalundborg - 14. marts 2018 kl. 20:38 Af Eva Lyng Johansen

kal Kalundborg være et fyrtårn for pædagogisk udvikling ved at blive hjemsted for ledelsen af den kommende Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU)?

Spørgsmålet stiller LO Kalundborg ved formand Poul Erik Christensen i et åbent brev til kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

- I Kalundborg er der stor opmærksomhed over for flere uddannelsesmuligheder - diplomingeniører, grundforløb for elektrikere og dele af uddannelsen til bioanalytiker.

Det ser LO Kalundborg også som et gode for kommunen, men vi finder samtidig, at der er væsentlige grunde til også at prioritere en indsats over for den meget store gruppe af unge i kommunen, der ikke påbegynder en erhvervsuddannelse eller går i gymnasiet, står der i brevet.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune er helt enig med LO om vigtigheden at huske alle unge.

- Vi skal ikke glemme den gruppe, som ikke er bogligt stærke og som er usikre på livet. De skal også have et attraktivt tilbud, så de kan blive så dygtige, at de kan klare sig uden at være på kontanthjælp. Det er det bedste for den unge, men det er også en fordel for kommunen, siger udvalgsformanden.

LO ønsker, at der skal ske pædagogisk nytænkning som tager udgangspunkt i praksislæring, sådan som det foregår på Kalundborgegnens Produktionsskole i Svebølle.

- Det kan efter LO Kalundborgs mening bedst sikres ved, at Kalundborg Kommune lægger sig i selen og kæmper for, at ledelsen af den kommende FGU-uddannelse i det nordvestsjællandske område bliver lokaliseret i Kalundborg Kommune. En sådan fokusering handler ikke alene om unge, der har forladt folkeskolen, men også om de børn, der »spilder« tiden i folkeskolen.

Ifølge Karl-Åge Hornshøj Poulsen er Kalundborg Kommune i øjeblikket i dialog med nabokommunerne om FGU, og FGU vil være på dagsordenen i udvalget i april, hvor der skal tages beslutning om den videre proces.

- Hvor ledelsen af FGU bliver lagt, er ikke noget som vi får indflydelse på. Det bliver besluttet på borgmesterniveau, siger Karl- Åge Hornshøj Poulsen.