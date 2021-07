LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland (L.U.V.) oplever en stigende interesse med nye medlemmer, forældregrupper og forhåbentlig snart opbakning fra det lokale erhvervsliv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: LGBT+'ere får mere opmærksomhed - nu vil de have regnbueflagene frem i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LGBT+'ere får mere opmærksomhed - nu vil de have regnbueflagene frem i Kalundborg

Kalundborg - 01. juli 2021 kl. 07:44 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Kalundborg kommer også til at give et lille besyv med, når København fra 12. til 22. august skal være vært for WorldPride og LGBT+-sportsbegivenheden EuroGames.

I hvert fald går LGBT+ Unge Gruppe Veststjælland (L.U.V.) lige nu og planlægger, hvordan begivenheden skal markeres, og de har allerede fået opbakning fra Meny i Kalundborg, der i de dage vil hejse regnbueflaget og vise virksomhedens støtte til mangfoldighed.

- Det er dejligt, at de vil være med til at synliggøre, at det er ok at være den, man er, siger Pylle Quaade, stifter af L.U.V.

Hos Meny fortæller den ene af butikkens to købmænd, Peter Egebæk, at der er »ingen tvivl om«, at de vil udvise støtte ved at flage med mangfoldighedsflaget. Det er tiden moden til.

- Både som virksomhed og som mennesker er det vigtigt for Michael (Skovgaard Rasmussen, købmand, red.) og mig at vise, at vi er inkluderende, som anerkender og værdsætter retten til at være dig selv. Det er helt almindeligt, siger Peter Egebæk.

Nu arbejder L.U.V. på, at endnu flere kalundborgensiske virksomheder og butikker vil støtte op om budskabet, og der er en indledende dialog i gang med citychef Svend-Erik Kristensen, fortæller Pylle Quaade.

Sommerskole på vej Opbakningen fra Meny er seneste eksempel på, at L.U.V. er ved at udvikle sig til en mere fast bestanddel i kommunen. Blandt andet skal L.U.V. i uge 28 stå for en uges sommerskole med drag-tema, som arrangeres i samarbejde med ungdomsskolen.

Her kan op til 20 personer være med, og det vil være fra 10 til 14 hver dag, forhåbentlig med et stort afslutningsshow på sidstedagen med optrædener, der fremviser, hvad de har lært om alt fra make-up til lip-syncing og catwalking.

- Vi håber, at mange dukker op, og man er også velkommen, selv om man ikke vil klædes ud. Det er for alle og enhver, siger Pylle Quaade.

Giv os et borgermøde Siden L.U.V. igen kunne begynde at mødes efter seneste nedluking gradvis fortog sig har de udvidet med et tilbud, hvor forældre til de unge har mulighed for også at mødes og snakke sammen, fordi det også kan være givende for forældre at have et fællesskab.

Samtidig har de også mødt en øget interesse fra PPR, der sætter pris på ungegruppens arbejde. Den samlede interesse betyder, at L.U.V. ligefrem overvejer at sænke aldersgrænsen fra de nuværende 15 år for, hvem gruppen henvender sig til.

Pylle Quaade håber, at de forskellige initiativer fra L.U.V. sammen med øget opmærksomhed generelt i Kalundborg kan hjælpe til, at der bliver arrangeret et borgermøde med borgmester Martin Damm (V) og andre lokalpolitikere inden kommunalvalget til november.

Sådan et møde var planlagt for længe siden, men corona-pandemien udskød det på ubestemt tid.

- Vi vil gerne mødes med borgmesteren og have en ordentlig snak om, hvad man kan gøre omkring LGBT+-personers trivsel i kommunen. Der er stadig rigtig mange ting, som man kan gøre, siger Pylle Quaade.