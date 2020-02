Foreningen LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland mødes i klubhuset på Vestre Havnevej 6 i Kalundborg. Fra venstre ses Pylle ­Quaade, Zindy Holmberg og Maria Kristiansen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: LGBT+-ungegruppe har vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LGBT+-ungegruppe har vokseværk

Kalundborg - 05. februar 2020 kl. 08:16 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark er et efterlignelsesværdigt samfund og førende, når det gælder LGBT+-rettigheder. Specielt i København og andre større byer. Men når man kommer lidt længere ud i provinsen kunne mulighederne for LGBT+-personer godt være mere synlige. Langt de fleste steder er der nemlig ingen tilbud til denne gruppe unge.

Det fortæller Pylle ­Quaade, som tog initiativ til den lokale forening L.U.V. LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland, og hun roser Kalundborg Kommune for være med til at hejse regnbueflaget.

- Blandt vores medlemmer er unge fra Slagelse, hvor der ingen tilbud er. Vi vil også gerne dække Holbæk-området ind, for der er heller ingen tilbud til unge, som er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede.

Pylle Quaade fortæller, at flere unge fra gruppen nu er kommet under uddannelse, så de kan give andre unge kvalificeret rådgivning.

- Der er et meget stort behov. Hvis for eksempel en rådvild 14-årig, som er blevet smidt ud hjemmefra, ikke kan finde harmoni i sin krop, vil vi gerne hjælpe, sådan at den unge ikke er overladt til selv at søge svar om for eksempel operation og hormoner på internettet, fortæller hun og nævner, at foreningen snart skal have et foredrag, hvor forældre til transkønnede børn vil fortælle om deres erfaringer.

Pylle Quaade fortæller, at der også er brug for støtte og rådgivning til udsatte unge, selvmordstruede unge foruden de, som er blevet afvist af deres familie.

- Selv om vi er en ungegruppe, så kommer der også voksne. Og selvom gruppen er for LGBT+-personer, så kommer der også hetero'er hos os. Vi er der for alle de, som ikke føler sig helt mainstream, forklarer Pylle Quaade og tilføjer, at de ældre kommer i foreningen på de unges betingelser.

Kalundborg Kommune har forlænget foreningens lejemål i klubhuset i et år, og det ser Pylle Quaade som en positiv interesse og vilje til ungemiljøet i kommunen.

- Nu gælder det om at gøres vores hoser grønne over for kommunen. Vi skal vise vores værd, sådan at kommunen fortsat bakker os op - og så vi kan søge paragraf 18-midler til aktiviteter. Vi vil for eksempel deltage i motionsløb og ved Kalundborg Rock'er og vise regnbueflaget frem, og vi skal også til Worldpride & Eurogames, hvor kronprinsesse Mary er protektor, i København i 2021. Novo Nordisk deltager også i »priden« for at bakke op om mangfoldigheden, nævner Pylle Quaade.

Endelig vil LGBT+-gruppen i Kalundborg gerne medvirke til at løse problemet med ensomhed.

I klubhuset ved Havneparken var der for nylig et forrygende dragshow, og det næste arrangement er fastelavn med tøndeslagning på fredag fra klokken 17.