LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland har kontinuerligt drag som del af deres ugentlige møder. Den erfaring skal bruges til kabareten ?Once upon a time in the West? til november.

LGBT+-gruppe får støtte til kabaret

Kalundborg - 12. august 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

November er for mange en grå, våd og kølig måned, der bare skal overstås. Men for én aften, 19. november, vil LGBT+ Unge­gruppe Vestsjælland (L.U.V.) forsøge at smide en solid omgang fest, farver og livsglæde ind i efterårs­tristessen.

Her vil L.U.V. nemlig fremføre kabareten 'Once upon a time in the west' på Musisk Skole i Kalundborg, og gruppen har netop fået godkendt støtte på 12.500 kroner fra kommunens kultur- og fritidsudvalg, så arrangementet kan få det ekstra spark, som de drømmer om.

- Jeg er meget, meget glad for, at kommunen vil støtte os. Det hjælper med, at vi kan synliggøre vores arbejde, så folk føler sig inkluderet i kommunen, siger Pylle Quaade, initiativtager til L.U.V.

Også i kultur- og fritidsudvalget er glæden stor ved at støtte et projekt som kabareten. Udvalgsformand Hans Munks (B) glæde kan tydeligt høres gennem telefonen.

- Det er rigtig godt. Vi er i udvalget meget glade for gruppen, som tager initiativ til at lave den slags ting, og det er et vigtigt samlingspunkt for dem, som har brug for det, siger Hans Munk.

Ekstra krydderi til showet L.U.V. er et non-profit, frivilligt drevet initiativ, så støtten fra Kalundborg Kommune skal bruges til, at 'Once upon a time in the west' bliver et tilløbsstykke, hvor så mange gæster som muligt vil komme.

Derfor vil L.U.V. bruge pengene til at krydre forestillingen med et besøg fra Tinus de Shunard, den bedst kendte dragqueen i Danmark, som skal optræde og agere blikfang.

Når ungegruppen hver fredag eftermiddag mødes, er det i forvejen med et stort fokus på at eksperimentere med drag-optrædener, hvor de unge kan lege med deres identitet på en tryg facon.

Så kabaraten kan godt ses som en foreløbig kulmination på indsatsen i L.U.V.

- Det binder en sløjfe på det arbejde, som vi udfører for at skabe et godt sted, hvor de unge kan mødes og udvikle sig, siger Pylle Quaade.

Alt blæser L.U.V.'s vej Med et stort arrangement ved Meny i Kalundborg i dag, torsdag 12. august, hvor regnbueflaget vil hejses for at hylde mangfoldigheden, og købmænd Peter Egebæk og Michael Skovgaard Rasmussen disker op med blandt andet fadøl og pølser, så oplever L.U.V., at »alting blæser vores vej for tiden«.

- Vi håber jo, at Menys deltagelse kan skabe vej for, at det næste år kan blive en reel pridefestival, siger Pylle Quaade.

Samtidig begynder det mere og mere at ligne, at der kommer et reelt borgermøde - forhåbentlig med deltagelse af borgmester Martin Damm (V) - inden kommunalvalget til november, hvor der kan sættes fokus på mangfoldighed og LGBT+-­miljøet i Kalundborg Kommune.

- Jeg synes, at vi har et godt samarbejde med kommunen, og det, håber jeg, fortsætter, siger Pylle Quaade.