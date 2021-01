Udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V): - Det er især skoler og sportshaller, der har et stort elforbrug Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: LED-lys først til haller og skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LED-lys først til haller og skoler

Kalundborg - 10. januar 2021 kl. 08:20 Kontakt redaktionen

- Det er især skoler og sportshaller, der har et stort elforbrug, og derfor batter det mest at sætte ind med udskiftning til LED-belysning her, siger Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og MIljøudvalget.

På den baggrund har udvalget givet grønt lys for at frigive en anlægsbevilling på 5,7 millioner kroner finansieret af rådighedsbeløbet til udskiftning til LED-belysning. Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling på en million kroner i april 2020 til rådgivning, screening af bygninger, detailprojektering og udbud i projektet.

I budgetaftalen er der afsat et rådighedsbeløb til at udskifte belysningen til LED-belysning i en række af kommunens ejendomme. Investeringen giver en effektivisering på forbrugsudgifterne på cirka to millioner kroner årligt fra og med 2021.

Der er arbejdet med en detaljeret gennemgang af de kommunale ejendommes belysning med henblik på at finde de mest relevante ejendomme, hvor der kan opnås den nødvendige effektivisering. Projektet gennemføres desuden som en del af Gate21-projektet Lighting Metropolis - Green Economy. Herigennem opnås tilskud til rådgivning og tidsforbrug.

Gennemgangen viser også, at det er Kalundborg Kommunes sportshaller, der indeholder de mest rentable belysningsprojekter. Det er derfor her, der vil blive gennemført udskiftninger af belysningsanlæggene. Dertil kan der tilføjes flere ejendomme, hvis udbudsresultatet giver mulighed for det.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i januar 2021 og afsluttet medio 2021 under hensyntagen til aktiviteterne i bygningerne

ur