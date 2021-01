Kystbeskyttelse får godkendelse

Ejeren af ejendommen Havnsø Møllevej 31 kan ånde lettet op. Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer har nemlig netop lovliggjort en kystbeskyttelse i form af en stenkastning med sten og geotekstil, der er anlagt over en strækning på 104 meter.

Den nuværende ejer overtog ejendommen oktober 2019. På overtagelsestidspunktet forelå der fra Kystdirektoratet et afslag på lovliggørelse og påbud om fjernelse af eksisterende stenkastning på strækningen senest 1. september 2018.

I forbindelse med sagen har forvaltningen vurderet, at der er behov for kystbeskyttelse på den anførte strækning med det formål at beskytte adgangsvejen til Havnsø Møllevej 31 mod erodering og underminering.