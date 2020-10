Svindlere har i flere tilfælde de seneste uger franarret ældre mennesker deres dankort. Foto: Jens Wollesen

Kyniske svindlere finder ny måde at narre ældre på

Kalundborg - 15. oktober 2020 kl. 12:26 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Svindlere har i de seneste uger taget nye metoder i brug for at narre penge ud af ældre borgere. De udnytter groft de ældres tillid, siger politibetjent.

To gange i denne uge er ældre borgere i Kalundborg Kommune blevet franarret store beløb af et par eller en gruppe af svindlere.

Fremgangsmåden har i begge tilfælde været den samme: Den ene svindler kontakter borgeren telefonisk, fortæller, han ringer fra borgerens bank, og at nogen har forsøgt at hacke borgerens konto. Han fortæller videre, at banken har brug for borgerens dankort og pinkode for at løse problemet. Mens de taler i telefonen, dukker et bud op fra »banken« for at hente kortet, hvorefter svindlerne hurtigt hæver store beløb fra borgerens konto.

- Svindleren i telefonen holder borgeren hen, mens hans medsammensvorne skynder sig til en hæveautomat og tømmer kontoen. Det er en grov udnyttelse af de ældres tillid og meget kynisk, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Tilfældene i Kalundborg Kommune fandt sted henholdsvis mandag og tirsdag i Høng og Gørlev, hvor svindlerne slap af sted med i alt 28.000 kroner. Svindlerne har dog ikke holdt sig inden for kommunegrænsen, da politiet har oplevet lignende tilfælde i Ringsted, Osted og Kirke Såby og senest Jyderup.

- Vores teori er, at bagmændene er folk, som excellerer inden for den branche. Tidligere har de sandsynligvis beskæftiget sig med telefonisk at lokke kontooplysninger og Nem-ID fra dem. Den nye type svindel, hvor de lokker dankortet fra borgeren, har vi først set i det seneste par uger. Metoden har for svindlerens side den fordel, at de er sværere for politiet at finde frem til, siger Martin Bjerregaard.

Han opfordrer borgerne til agtpågivenhed og understreger, at det ikke er normalt, at bankpersonale afhenter et dankort ved problemer på en bankkonto.

- Derudover vil vi opfordre pårørende til at advare deres ældre familiemedlemmer om denne form for bedrageri, siger han.