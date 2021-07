Kvindelig tricktyv stjal fra ældre i Kalundborg

Den første anmeldelse modtog politiet klokken 18.00. Her var anmelderen en 92-årig kvinde bosat på Stationsvej. Kvinden forklarede, at hun var blevet opsøgt af tre personer af anden etnisk herkomst. Den ene præsenterede sig som Louise, kom ind i stuen hos den 92-årige, og lokkede hende med ud i haven, under påskud af at skulle vise hende noget. Mens de var i haven så anmelderen en skikkelse inde i hendes hus. Hun konfronterede Louise med dette, men den fremmede benægtede at der skulle være nogen. Pludseligt ville Louise ud at låse sin cykel. Den 92-årige fulgte hende udenfor huset, hvor der stod en fremmed mand, som oplyste han fotograferede den 92-åriges blomster.