Politiet har sigtet tre mænd for vold mod en 40-årig kvinde efter en episode, som blandt andet omfattede knivstikkeri. Dramaet fandt sted sent i aftes på Nørre Allé i Kalundborg. Foto: Thomas Olsen

Kvinde stukket med kniv

Sent tirsdag aften, klokken 23.16, kom et alarm­opkald om, at en kvinde på en adresse på Nørre Allé i Kalundborg var blevet stukket med en kniv i skulderen, og at gerningsmanden var stukket af.