En 50-årig kvinde fra Høng blev mandag idømt et år og tre måneders betinget fængsel for skattesvig af særlig grov karakter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kvinde dømt for at snyde med millioner i skat

Kalundborg - 17. august 2020 kl. 15:34 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har kostet en 50-årig kvinde fra Høng en betinget dom på et år og tre måneders betinget fængsel, at hun undlod at indberette til skat, at der i perioden fra 2010 til 2011 blev overført i alt 5,6 millioner kroner fra en ældre kvindes konto til hendes egen.

Kvinden hævdede selv, under retsmødet sidste mandag, at der var tale om et lån, hvor anklageren i sagen derimod argumenterede for, at der var tale om en gave, og at kvinden derfor skulle betale skat af beløbet.

Ud over den betingede fængselsstraf blev kvinden dømt til at betale en tillægsbøde på i alt 2.825.000 kroner.

Kvindens samlever, en 57-årig mand fra Høng, var også tiltalt i sagen, hvor han i samme periode var tiltalte for at have undladt at indberette til skat, at han havde modtaget 1,5 millioner kroner af selvsamme ældre kvinde.

Den 57-årige blev mandag frifundet i sagen.

Under retsmødet i sidste uge argumenterede parrets forsvarer for, at beløbet var blevet overført til den virksomhed, som den 57-årige var direktør i, og at den 57-årige derfor ikke privat skulle stå til ansvar for beløbet overfor Skat.

- Han kan ikke ifaldes strafansvar, da han ikke har modtaget noget, sagde forsvareren, der desuden hæftede sig ved, at den 57-årige havde forklaret, at han ikke stod som ejer af firmaet.