Kvinde blev franarret femcifret beløb

Kalundborg - 14. juni 2019 kl. 10:57 Af Martin Stokkebro Moestrup

Torsdag eftermiddag ved tre-tiden modtog en 61-årig kvinde et opkald, der skulle vise sig at blive et meget dyrt et af slagsen. I den anden ende af røret var en fremmed mand, der ringede fra et ukendt telefonnummer.

Han oplyste, at nogen uberettiget havde forsøgt at hæve 6.000 kroner fra den 61-åriges konto, hvilket han i øjeblikket var ved at undersøge. Derfor havde han brug for kvindens oplysninger fra hendes NemID-nøglekort, så han »bag om systemet« kunne undersøge sagen.

Han brugte oplysningerne til at foretage hævninger på kvindens konto for, hvad politiet oplyser som et femcifret beløb »på den anden side af 50.000 kroner«. Den højere side vel at mærke.

- Det er ikke noget, vi ser så ofte, at svindlerne prøver at fravriste NemID-oplysninger fra folk. De plejer at udgive sig for »Microsoft«-medarbejdere, der først får adgang til folks computere og derfra til kort- eller bankoplysninger. Det her er en ny metode, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har nu indledt en efterforskning af sagen i et forsøg på at få identificeret både manden og den/de bankkonti, som pengene er overført til.

- Vi vil gerne kraftigt advare mod, at man giver personlige oplysninger af enhver slags til fremmede personer. Er man i tvivl, så bed om oplysninger på den, der ringer, siger Martin Bjerregaard.