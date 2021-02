Kalundborg Kommune har sikret, at personalet på kommunens folkeskoler kan få kviktest for corona på lige fod med personalet på folkeskolerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kviktest til friskoler

Kalundborg - 12. februar 2021 kl. 09:57 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Personalet på Kalundborg Kommunes friskoler vil få mulighed for at blive testet for corona på lige fod med personalet på kommunens folkeskoler. Det skriver borgmester Martin Damm (V) på Facebook fredag morgen:

- Kommunerne har nu fået mulighed for at bistå fri- og privatskolerne med kviktest af personalet. I Kalundborg Kommune har vi lavet en aftale med Falck, der kører rundt til skolerne, så personalet ikke selv skal teste hinanden. Vi vil nu tilbyde fri- og privatskolerne at komme med på ruten uden beregning, skriver borgmesteren.

Flere steder i landet har det vakt opmærksomhed, at det i udgangspunktet kun var på folkeskolerne, at der var afsat personale til at kvikteste lærere og pædagoger.