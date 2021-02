Mandag formiddag stod de første borgere klar til at lade sig kvikteste for Coronasmitte, da det mobile testcenter slog dørene op på parkeringspladsen bag Meny på Nørre Allé i Kalundborg. Foto: Thomas Rye

Kviktest kom til Kalundborg

Mandag morgen blev det muligt at få taget en kviktest for Coronasmitte i Kalundborg.

Det er firmaet Medicals Nordic, der i samarbejde med Region Sjælland har fået opstillet et mobilt testcenter på parkeringspladsen bag Meny på Nørre Allé i Kalundborg, og allerede mandag morgen stod de første kunder i besøg for at blive testet.

Det nye testcenter vil holde åbent alle ugens dage mellem klokken 08.00 og 20.00. Det vil være muligt at bestille en tid til en kviktest, hvis man ikke ønsker at stå i kø, men der er ikke krav om tidsbestilling, så man kan også bare møde op, hvis man pludseligt har tid til overs.

- Kviktesten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at få COVID-19 under kontrol. Vi har i Region Sjælland placeret de faste teststeder ud fra kriterier som geografi i forhold til regionens egne testcentre, ligesom vi også har set på, om der ligger store uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, som det vil være hensigtsmæssigt at tilgodese, siger Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.