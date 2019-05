Se billedserie Varehuschef Kirsti Thygesen glæder sig til at håndværkerne går gang med ombygningsarbejdet i det store forområde, hvor der bl.a. venter kunderne en bagerafdeling, der er dobbelt så stor som den nuværende. Fotos: Charlotte Koefoed

Kvickly-kunder forkæles : Ny stor ombygning på vej og Scan & Betal gør det nemmere at købe ind

Kalundborg - 06. maj 2019

Kunderne strømmer til Kvickly i Kalundborg, hvor de bliver taget imod af et varehus, som er i rivende udvikling og gerne går forrest, når det handler om at gøre det nemmere og hurtigere for kunderne at få gjort deres indkøb. Og først på efteråret venter en gennemmgribende ombygning af forområdet, der vil give varehuset endnu et løft.

- Lige nu handler det først og fremmest om Scan & Betal. Det betyder, at alle kunder med en Coop app kan handle ved selv at scanne varerne med deres mobiltelefon, lægge varerne direkte ned i indkøbsposen og betale med telefonen uden at skulle stå i kø ved kassen, forklarer varehuschef Kirsti Thygesen.

For kunderne betyder det, at indkøbsturen bliver mere afslappet og hurtigere klaret. Medarbejderne har testet systemet de seneste uger, så de ved hvordan, det fungerer.

- På torsdag den 16. maj fra kl. 11-18, dagen før store bededag, står vi ved en stand og svarer på spørgsmål for at hjælpe de kunder, som har måske problemer med at få app'en til at fungere. Men i de fleste tilfælde, så skulle det ikke give problemer, siger kundechef Allan Kjær, Kvickly Kalundborg.

Kirsti Thygesen slår fast, at det nye system ikke kommer til at betyde, at der bliver færre medarbejdere i Kvickly, men nu bliver der mere tid til bl.a. at sørge for orden i butikken.

For at kunne handle med Scan & Betal skal man hente Coop app'en til sin smartphone og vælge Scan & Betal. I butikken scanner man butikkens QR-kode ved indgangen. Man scanner så hver vare og lægger den direkte i indkøbsposen. Ved kassen betaler man med appen, og så er man ude af butikken. Der bliver lavet stikprøver nu og da, og bliver man udtaget til det vil det fremgå af ens telefon ved betalingen.

- Prøv Scan & Betal. Det er nemt nok. Man lærer det hurtigt, lyder det fra Kvickly-kundechefen.

Endnu en ændring er på vej ved kassserne, hvor der bliver etableret et par scan-selv kasser, hvor kunderne, uanset antallet af varer, selv kan scanne varerne ind, betale, pakke og forlade butikken.

Når kasselinjen er bygget om, kan kunderne derfor selv vælge, om de vil scanne varerne inde i varehuset med deres mbiltelefon, venter til de kommer til en af de to nye scan-selv kasser og klare det der, eller gøre som man altid har gjort, benytte de betjente kasser.

Varehuschef Kirsti Thygesen har i en periode gået og puslet med planer om en ombygning af hele forområdet i Kvickly efter at man nu er færdig med ombygningerne inde varehuset.

- Nu er planerne ved at være på plads. Tegningerne er ikke helt færdige, men i store træk, så fordobler vi arealet på vores bager-afdeling og flytter det over på den anden side. Samtidig gør vi det til et åbent bageri, hvor kunderne vil kunne se vores konditorer arbejde. Det bliver fantastisk. Her vil man også kunne købe bl.a. frisklavede sandwicher, pizzaer og andre nemme måltidsløsninger, lover Kirsti Thygesen.

Det er i begyndelsen af september, at ombygningsarbejdet går i gang. Selv om det bliver omfattende, så vil alle afdelinger i varehuset holde åbent under ombygningen, som ventes at tage en måneds tid.

Kiosken flytter over på den anden side, og det samme gør posthuset.

For nylig åbnede Kvickly en gasautomat, som er tilgængelig alle døgnets 24 timer. Den er placeret op ad varehuset umiddelbart ved parkeringspladsen, så der ikke er langt at bære gasflaskerne.

- Den har været en utrolig og usædvanlig stor succes også set i forhold til andre steder i landet med lignende døgnåbne automater. Den har mange kunder her heldigvis haft stor glæde af, fortæller Kirsti Thygesen.