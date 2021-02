Keld Haapanen, direktør i Kalundborg Brugsforening, er parat til at dele ud af Kvicklys non-food overskud til de coronalukkede butikker. Foto: Jan Holm

Kvickly-indtjening på vej til coronalukkede butikker

Mens en lang række non-food butikker og specialbutikker er tvunget til at holde lukket på grund af corona-restriktionerne, så kan Kvickly fortsætte med at sælge både non-food foruden dagligvarer.

Supermarkedskæden erkender, at den under corona-nedlukningen har en fordel i konkurrencen i forhold til tvangslukkede specialbutikker. Derfor lancerer Kvickly et initiativ, hvor overskud fra det ekstrastore salg af visse varegrupper skal komme den øvrige detailhandel til gode.