Se billedserie Formand for Vores Kalundborg, Glenn Swärd, er naturligvis meget glad for, at Kvickly donerer 150.000 kr. til markedsføring af byens butikker. Varehuschef Kirsti Thygesen mener, det er til gavn for alle parter, når der er gang i forretningslivet i Kalundborg. Fotos: Jørn Nymand

Kvickly-håndsrækning til Kalundborgs butiksliv

Kalundborg - 13. april 2021 kl. 14:20 Kontakt redaktionen

De mange uger med corona-lukning har ramt en hel del butikker hårdt på økonomien. Også i Kalundborg.

Men nu - sammen med det spirende forår - spores der en klar optimisme, som bliver hjulpet godt på vej af en stor økonomisk håndsrækning fra Kvickly - en hjælp der skal være med til at stimulere kundernes lyst til igen at komme ud og shoppe i de genåbnede butikker og dermed for alvor sætte gang i omsætningen i Kalundborgs butikker igen.

- Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø, og det kræver levende specialbutikker, slår varehuschef Kirsti Thygesen, Kvickly Kalundborg, fast.

- Det er derfor meget vigtigt for os at beholde vores gode naboer i bybilledet fremover, og mit håb er, at vi nu kan være med til at øge købelysten ude hos isenkræmmeren, garnforretningen og alle de øvrige lokale specialbutikker, caféer og spisesteder, som har været ramt af stor omsætningsnedgang.

Hos Kvickly har man ikke været ramt på omsætningen under pandemien - tværtimod. Kvickly har nemlig haft et større salg af nonfood (ikke-dagligvarer) end normalt. Og overskuddet af det ekstra salg i januar og februar 2021 bruger Kvickly Kalundborg nu til at betale for en omgang massiv lokal markedsføring i uge 16 af butikkerne for at skabe ekstra liv i Kalundborgs handelsliv.

- Vi går ind for sund konkurrence, men vi har kunnet sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke har kunnet på grund af nedlukning. Vi ønsker at være gode naboer, og det er netop under sloganet »Gode naboer er guld værd...«, at vi nu bruger omkring 150.000 kroner på at stimulere det lokale handelsliv, siger varehuschef Kirsti Thygesen.

Hun understreger, at Kvickly for alt i verden gerne vil undgå at se de triste og tomme ruder i bybilledet, men derimod sigter varehuset mod at være en del af en levende by med masser af handel og aktivitet. Det er til gavn for alle parter.

- Og som medlemsejet andelsvirksomhed er vi meget optaget af byens fællesskab, og det håber vi at masser af købelystne kunder vil være med til at understøtte ved at handle lokalt og på den måde være med til at bakke op om, at der fortsat kan være et rigt og varieret handelsliv i Kalundborg, så kunderne ikke vælger at køre til andre byer og gøre deres indkøb eller handler i netbutikker, som har adresser langt fra det vestsjællandske område, siger Kirsti Thygesen.