Se billedserie Varehuschef Kirsti Thygesen gør opmærksom på, at man kan få al den hjælp man har behov for, når man ønsker at downloade Coop app?en og lære dens mange fordele at kende. Fotos: Jørn Nymand

Kvickly giver kunderne mere for pengene

Kalundborg - 15. september 2020 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne kan rigtig mange ting i alle Coop-butikkerne, når de har downloaded Coop app'en. Nu er den meget brede palette af muligheder udvidet yderligere med en PrimeKonto på samme app. Sætter man penge ind på kontoen og bruger dem i Coops butikker og onlinehandel, så får man rabatter på bestemte varer, tilbud om abonnement på tv, lydbøger og andre fordele.

- Vi er en medlemsejet butik, så derfor skal vi natuligvis også betale noget tilbage til vores medlemmer, lyder det fra varehuschef Kirsti Thygesen, Kvickly Kalundborg, som er glad for, at varehuset nu har endnu mere at tilbyde kunderne.

- Ved at indsætte det månedlige madbudget, som skal være på mindst 1000 kr. og op til 5000 kr. på en PrimeKonto i stedet for en bankkonto, får man med det samme mærkbare besparelser. En PrimeKonto hos Coop giver blandt andet bonus på en række af kundernes favoritprodukter fra mærker som Änglamark og Coop 365. Derudover kan man også tilvælge diverse streamingtjenester som TV 2 Play og Mofibo, forklarer Kirsti Thygesen.

PrimeKontoen er gennem sommeren blevet testet det og fået så gode reaktioner, at Coop nu har ruller det ud, så alle 1,8 millioner medlemmer har mulighed for at få kontoen.

Kvickly i Kalundborg havde i 2019 7.468 medlemmer - en pæn stigning i forhold til året tidligere, og ud af de 7.468 har de 3.074 downloaded Coop app'en.

- Dermed er der altså langt flere af vores medlemmer, som kan have store glæde af den app, og dem vil vi meget gerne hjælpe med at komme i gang.

Kirsti Thygesen slår fast, at kunderne altid kan komme og spørge en medarbejder om råd og hjælp til at få app'en downloaded og i gang, og det vil altid ske på en corona-sikker måde.

- Derudover har vi hver torsdag en medarbejder til fast at så og hjælpe kunderne ved »scan selv« i butikken. Der er så mange fordele ved vores app, at jeg kun kan opfordre kunderne til at få den installeret på deres smartphone, siger Kirsti Thygesen.

Coop har på landsplan en markedsandel på ca. 35 pct., men vil med PrimeKontoen øge denne procentdel gennem rabatter og større fordele for kunderne.

Indbetaler man 1.000 kr. hver måned på sin PrimeKonto får man bl.a. 15 pct ekstra bonus på varerne fra Änglamark og Coop 365 samt alle Thiese-produkter. Änglamark er økologisk, allergi- eller miljøvenlige varer af høj kvalitet, mens Coop 365 er økologiske varer.

Kirsti Thygesen forklarer med et glimt i øjet, at Coop gerne vil udfordre bankerne men også danskerne ved at sige, at de kan få mere ud af pengene ved at sætte deres madbudget ind på en konto hos Coop. Det sker i en tid hvor man får ingen eller negative renter af at have pengene stående i banken, derfor mener man i Coop, at PrimeKontoen er et oplagt alternativ.

- For med en simpel handling kan vores kunder bruge bonusserne fra PrimeKontoen til indkøb og derved spare nogle tusinde kroner om året.

Varehuschefen beskriver PrimeKontoen som et moderne fordelsprogram, hvor man belønner kunderne for deres loyalitet.

- I app'en finder man også alle vores tilbudsaviserne fra Coop, og i en tid, hvor flere og flere husstande siger »nej tak« til reklamer, er det en oplagt måde alligevel at nå ud til kunderne, som får det fulde overblik over alle de tilbud, som Coop præsenterer i deres ugentlige tilbudsaviser. Man sparer desuden en masse papir, og telefonne har langt de fleste alligevel på sig hele tiden og kan hurtigt skaffe sig et overblik over tilbuddene via vores app, mener Kirsti Thygesen.

Som noget nyt er Coop app'en tilgængelig for alle - uanset om du er medlem eller ej, men som medlem af Coop får man 1 pct. i bonus, når man handler for mere end 500 kr. i Coop på en måned. Man får også bonus på udvalgte varer i butikken og fra tilbudsavisen.

Kirsti Thygesen oplyser videre, at man som medlem af Coop får del i en lang række medlemsfordele hos Coops partnere, hvor man kan optjene ekstra bonus.

- Hver mandag til onsdag er der AppKup i Coop app'en, som er ekstraordinært gode tilbud, og man kan også læse Samvirke på mobilen.

- App'en gemmer desuden automatisk alle ens kvitteringer, så man ikke behøver at lede efter sin papirbon i bunden af tasken, fortæller varehuschefen.

Og er man til spil, så er der hver torsdag og fredag et nyt spil i Coop app'en og masser af præmier på højkant.