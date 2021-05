Knud Hansens kvæg er af racen Galloway, der oprindeligt stammer fra Skotland. Køerne har en meget tyk pels, der gør dem i stand til at klare barskt vejr. Derfor vurderede retten også i sin tid, at det ikke var et problem, at de manglede et læskur. Foto: Thomas Rye

Kvægavler i kovending: Knud klager alligevel

Kalundborg - 06. maj 2021 kl. 05:30 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Knud Hansen fortalte i sidste uge til Nordvestnyt, at han ikke agtede at fortsætte sin klagesag mod Midt- og Vestsjællands Politi.

Klagen gik på, at en betjent i forbindelse med et tilsyn af Knud Hansens kvæg ved Tissø havde skaffet sig adgang til folden uden at spørge om lov, og at lågen til folden i den forbindelse var blevet brudt op og beskadiget.

Knud Hansen har imidlertid ombestemt sig, og den 3. maj sendte han - via specialkonsulent i Seges Per Spleth - en klage til politiet.

I klagebrevet står der, at Knud Hansen kræver en erstatning på 5000 kroner plus moms for reparation af lågen.

- Jeg kan konstatere, at min på daværende tidspunkt helt nye låge er gået i stykker, hvilket kun kan være sket ved overbelastning. Politiet vil ikke foretage sig yderligere, før vi kommer med dokumentation for, at det er deres skyld, og det kan jeg jo ikke bevise, selvom betjenten indrømmede, at han var kravlet over lågen. Så jeg regner sandelig ikke med at få erstatning, Det har jeg ingen forventninger om, siger han.

Knud Hansen vandt i 2020 en sag, hvor han var anklaget for misrøgt af sine galloway-kvæg, da de ikke havde mulighed for at gå i læ i et læskur eller lignende. Det var i forbindelse med denne sag, at politiet havde været på besøg i kvægfolden.

Knud Hansen har gennem hele forløbet fået rådgivning af Seges, der er en del af Landbrug og Fødevarer.