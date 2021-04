Kvæg har fået en positiv modtagelse

På sigt skal kvæget gå der året rundt, men Simon Persson regner med, at de bliver taget hjem til nytår i år også.

Endnu har kvæget ikke gået der i så lang tid, at det kan ses tydeligt, om vegetationen har ændret sig det store.

Simon og Maria Persson har dog fundet to sjældne smådyr, som endnu ikke har danske navne.

Den ene er en bladlus, som får den slanke plante tårnurt til at blive kugleformet. Den andet dyr er en mikroskopisk mide, som gør at ager-snerlen får røde, krøllede blade.

Kokasserne er blandt andet med til at give mere biodiversitet. I kokassen lever insektlarver, og fuglene splitter kokasserne af for at spise insekter, fortæller Simon Persson.