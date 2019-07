Kursen er sat i Havneparken

Et frirum beregnet for store og små. Et frirum, der også bliver brugt af store og små. Her er plads. God plads.

- Her er sol, is, mulighed for at bade og for at være sammen med venner. Og så arrangeres der en del på området. Film, fodbold og andre aktiviteter. Noget for alle i byen og for alle aldre. Her er godt, siger Line Bache. Foran hende venter et år som au pair-pige på long island i New York, USA.