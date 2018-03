Se billedserie Når nu eleverne på Processkolen i Kalundborg, som er en del af EUC Nordvestsjælland, ikke fik mulighed for at deltage i speedatingen i København, så måtte de lave deres eget arrangement. Her blev der i stor stil afleveret cv?er og stillet relevante spørgsmål. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kurmageri på Processkolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kurmageri på Processkolen

Kalundborg - 13. marts 2018 kl. 16:15 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De studerende på Processkolen på Rynkevangen i Kalundborg var tirsdag på plads, da skolen havde arrangeret speeddating med forskellige af de lokale virksomheder, så de unge selv kunne blive klogere på, hvor de gerne vil i praktik, og så virksomhederne kunne se de unge lidt an.

Speeddating-arrangementet var blevet til på ret spontan facon, da Processkolens elever for to uger siden missede et lignende tiltag i i København hos Dansk Industri.

En misforståelse betød dengang, at bussen, der skulle fragte de unge studerende til København, aldrig dukkede op.

- Så besluttede vi at holde vores egen udgave af det. Det foregår meget i samme stil, og de deltagende virksomheder er næsten de samme, så det er fint at få det løst på den her måde, sagde uddannelseschef Leif Dam Pedersen.

Eftermiddagen forløb således, at de unge blev delt ud i forskellige grupper, og så opholdt de sig ti minutter ved hver af virksomhederne, der foruden lokale NOV, Novo Nordisk og Novozymes også dækkede over Viminco fra Skælskør og Lundbeck i Lumsås.

Praktiktiden er vigtig, og størstedelen af den fireårige uddannelse til procesoperatør foregår ude på virksomhederne.

Derfor var der også stor spørgelyst blandt de unge, som fik svar på spørgsmål om arbejdsopgaver, løn og muligheder inden for faget, og de gav samtidig udtryk for deres tanker omkring eksempelvis nathold og weekendarbejde.

Eleverne var glade for at få muligheden for at præsentere sig selv.

- Jeg synes, at et arrangement som det her giver os et bredere syn på, hvad de forskellige virksomheder laver, og hvad de tilbyder. Samtidig er det en god chance for at vise os selv frem. Det giver også et skub til, når man skal skrive en ansøgning og derigennem forhåbentlig få en god praktikplads, lød det fra 22-årige Mark Stølås, der læser til procesoperatør.