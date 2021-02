Maleren Denis Virlogeux ved et af sine maritime billeder - corona-restriktionerne vil afgøre, om udstillingen i marts i Bispegården kan gennemføres. Foto: Henrik Fisker

Kunstudstilling: Aflysning lurer lige om hjørnet

- Vi må håbe, at de kommer med nogle tilkendegivelser sidst i februar om, hvor stort forsamlingsloftet bliver i marts, og om der må åbnes i de offentlige bygninger.

- Ellers kan vi også blive nødt til at aflyse udstillingen med Denis Virlogeux, og det vil godt nok være træls, for at sige det på jysk, lyder det fra kunstforeningens formand Peer Lysemose.