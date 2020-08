Den lokale kunstner Ditte Forchhammer skal rulle rundt med en gallerivæg i Kalundborg søndag den 23. august. Foto: Eva Lyng Johansen

Kunststafet besøger kalundborg

Kalundborg - 03. august 2020 kl. 09:26 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig at du står i dit køkken og kigger ud af vinduet. Der vil du se en væg med kunst komme rullende forbi dit vindue eller du er ude for at købe ind og passerer en væg med kunst.

Kunstner Ida Brottmann er idékvinden bag »Min tourné med en gallerivæg«, som skal bevæge sig gennem Danmark.

Søndag den 23. august lander udstillingsvæggen i Kalundborg, og her vil den lokale kunstner Ditte Forchhammer udstille i sin baggård på Sct. Jørgensbjerg 30 og vil herfra føre gallerivæggen rundt i byen.

Ditte Forchhammer har arbejdet som billedkunstner siden 2006, og hun har boet i Kalundborg de sidste to år.

Malerierne er farverige, erotiske og kærlighedsfulde med mere eller mindre »skjulte« motiver. Udover de traditionelle maleredskaber, maler Ditte Forchhammer også med porrer og forårsløg, som giver det særlige fine strejf.

Udstillingen starter klokken 11.00 ved Ditte Forchhammers atelier på Sct. Jørgensbjerg 30. Herefter føres udstillingen gennem byen gennem Kordilgade, Havneparken, Gisseløre for at være tilbage ved startpunket klokken 14.30.

Her vil der inviteres til en artist talk, hvor man kan lære meget mere om kunstneren.

Projektet tager udgangspunkt i den hvide væg og inviterer kunstnere fra forskellige steder i landet til at agere med væggen gennem en række endags soloudstillinger. En kunstner bliver afløst af en ny kunstner i en ny by, hvor væggen bliver trukket gennem hver by som en kunsstafet.

Ved at invitere forskellige kunstnere fra forskellige byer af forskellig størrelse til at udstille, undersøger Ida Brottman hierarkierne blandt kunstner, beskuer, kunstværk og administrator.

Dette projekt forsøger på samme tid at imødekomme og udfordre beskueren ved at ændre de vante regler for hvor og hvordan man ser på kunst. Formatet tager udgangspunkt i det vante, men ændrer mødet med kunsten.

Projektet starter i København og slutter i Aalborg med stop i Lyngby, Virum, Roskilde, Kalundborg, Samsø, Odder, Aarhus, Randers og Brønderslev.

Undervejs vil væggen udstille værker fra kunstnere, som bor i de enkelte kommuner og byer man kommer igennem.

Det er et møde med kunsten i offentligheden og i privaten.

Det er for dem, der savner kulturen, for dem der normalt ikke når ud til den, og til dem der ikke tror, det er noget for dem.

- Kunst har en enorm social og kulturel betydning, men det er en relativ lille del som samfundskunsten når ud til. Det ønskes der at lave om på gennem en synliggørelse af kunsten, fortæller Ida brottmann.