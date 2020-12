Kunstnerfamilie slår til igen - besætter spisekælder

Når der fredag den 4. december igen er dobbeltkoncert i Kulturhus Gimle i Føllenslev ved Kalundborg - Tone of Voice Orchestra og Finding Brothers med de lokale brødre Michael og Martin Finding - genåbner kunstnerne i Føllenslev-familien Miklos Andersen fælles-udstillingen »Dis-position« i kælderen.

- Nu, hvor der ikke er spisning i Spisekælderen, og det er et stykke tid siden, der har været kunst i Gimlegalleriet, tænkte vi, at det kunne være sjovt at lave noget sammen.