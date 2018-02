Kunstner vil give noget tilbage til barndomsby

Morten Modins skulpturelle arbejde er kendetegnet ved at være stedspecifikt forankret. Det skete også i forbindelse med skabelsen af en skulptur til et nyt stisystem langs kongeåen i Vejen Kommune. Her skabte Morten Modin skulpturelle trædesten til at komme tørskoet over et mindre sumpområde. Ligeledes skabte han en større skulptur til skulpturpark Skovsnogen Art Space syd for Herning, som på sigt forsvinder i skovens bund.